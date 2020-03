Mercado Municipal Engº Silva com acesso condicionado durante a manhã de hoje

Durante a manhã de hoje, o acesso ao Mercado Municipal Engº Silva irá sofrer alguns condicionamentos, devido aos trabalhos de remoção das placas de cobertura danificadas, os quais serão realizados com recurso a uma grua, que ficará instalada na fachada do mercado, na Rua Engº Silva, segundo apurou O Figueirense junto à página do facebook do Município da Figueira da Foz.

Deste modo, a entrada no mercado far-se-á pelo portão da Rua Francisco Dinis. O parque de estacionamento estará condicionado, desde o edifício do Conservatório de Música David de Sousa, que reabrirá assim que os trabalhos terminem e a grua seja retirada e os espaços comerciais localizados na fachada da Rua Engº Silva (frente marina), estarão encerrados.