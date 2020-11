Lares da Figueira da Foz com 131 casos activos – 57 novos casos nas últimas 24 horas

Três lares ou instituições particulares de solidariedade social da Figueira Foz registavam hoje 131 casos activos para a covid-19, entre os 424 activos neste concelho, disse hoje o Município.

De acordo com uma nota da Câmara, há 38 casos ativos no Cantinho do Marnoto, 22 no Centro Viegas Nascimento e 71 no Lar Nossa Senhora da Conceição.

A Câmara revela a existência de 424 ativos no concelho (57 a mais nas últimas 24 horas) e 10 óbitos, em total acumulado.

Há 282 casos recuperados desde Março, de um total de 717 casos.

O Município também revela a existência de pelo menos 13 turmas escolas em isolamento.