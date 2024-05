Kit Jones distinguido com Medalha de Mérito Desportivo

O ex-basquetebolista Christopher Mark Jones (Kit Jones) foi ontem homenageado na Câmara Municipal da Figueira da Foz com a entrega, pelo Presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, da Medalha Municipal de Mérito Desportivo, grau Prata Dourada, distinção aprovada por unanimidade em reunião de câmara de 19 de abril de 2024.

Kit Jones foi dos primeiros atletas norte-americanos, se não o primeiro, a vir para Portugal jogar basquetebol de forma profissional. Começou por jogar no Ginásio Clube Figueirense, clube que, recentemente, o tornou sócio honorário por “unanimidade e aclamação”, tendo depois representado o Sporting Clube de Portugal.

De acordo com Vítor Coelho, colega de equipa de Kit no início da década de 1970, a atribuição desta medalha foi uma “justa homenagem”, ao basquetebolista estrangeiro que “mais marcas deixou na cidade, pelo homem que é”. Ele foi importante para o desenvolvimento da modalidade na Figueira da Foz, que viria a ser considerada como “a capital do basquetebol nacional”, sublinhou Vítor Coelho.

Pedro Santana Lopes lembrou os seus tempos de jogador de basquetebol no Sporting, coincidente com o período de permanência do Kit Jones na equipa principal do Clube Lisboeta.

“Na altura era [Kit Jones] um ídolo nacional, era um fenómeno” que “lançou as sementes e conseguiu implementar uma mentalidade ganhadora”, referiu o Presidente da autarquia. O autarca figueirense salientou que é sempre “bonita a gratidão e vermos que são gratos”, como o é a grande instituição Ginásio Clube Figueirense.