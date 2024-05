Dia Internacional do Bombeiro hoje na Figueira

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, preside hoje, a partir das 15h45, no Casino Figueira às comemorações do Dia Internacional do Bombeiro, organizadas pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

O programa das comemorações inclui a entrega dos Prémios Bombeiro de Mérito e menções honrosas, bem como a atribuição de várias distinções honoríficas.

Será ainda realizado um protocolo com o historiador Jaime Ricardo Gouveia para a elaboração de uma monografia alusiva à história da Liga dos Bombeiros Portugueses, entre 1930 até à atualidade.

Durante a sessão, atuarão o cantor Murta e do Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz.

A organização deste evento conta com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Casino Figueira e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários local.