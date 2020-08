Juventude lembra a Stevie Wonder

O município da Figueira vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se celebra a 12 de Agosto, com um tributo ao norte-americano Stevie Wonder, para mostrar aos mais jovens a história da música.

A banda de homenagem é constituída pelo vocalista Fu Manjate, 72 anos – antigo elemento dos Sygma Band, o agrupamento, fundado em 1976 e activo até 2009, que reuniu músicos de antigos conjuntos moçambicanos e que foi a banda residente no Casino local ao longo de 26 anos – conta ainda com o pianista Paulo Loureiro, 45 anos, o baterista Júlio Santana, 51 anos e o guitarrista de 61 anos Carlos Teixeira.

Já sobre se o agendamento da cerimónia foi feito “em cima da hora”, dado a celebração não constar dos cartazes dos Jardins de Verão/Figueira Jazz Fest, esclareceu a vereadora Mafalda Azenha.

A programação dos Jardins de Verão 2020/Figueira Jazz Fest inclui “jazz feito exclusivamente por portugueses”, com oito espectáculos, de entrada gratuita, mas com obrigatoriedade de levantamento prévio de bilhete, no auditório exterior do CAE, sempre às 22 horas.

O primeiro realiza-se na sexta-feira, com as cantoras Maria João e Maria Anadon, acompanhadas por um quinteto de instrumentistas.

Depois dos Johnny Dead Radio (dia 8) e do tributo a Stevie Wonder (dia 14), o palco exterior do CAE recebe, a 15 de Agosto, a celebração dos 40 anos de carreira do saxofonista Nanã Sousa Dias.

A 21 de Agosto é a vez do projecto Bafo, de Luís Albuquerque e João Peneda, e a 22 de Agosto o projecto Mano a Mano, dos guitarristas André Santos e Bruno Santos, convida a cantora Rita Redshoes e o Trio de Cordofones da Madeira.

Encerram a programação, a 28 de Agosto, a Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE e, no dia seguinte, as cantoras Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon interpretam temas clássicos do jazz e dos musicais da Broadway.