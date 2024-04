Jovens subiram ao palco para evocarem a memória de Salgueiro Maia

O Auditório Municipal recebeu a peça de teatro “Salgueiro Maia – O Homem do Tanque da Liberdade”, representada pelo ator Diogo Carvalho, em que alunos dos 6.º, 8.º e 9.º anos da Escola Básica Dr. João de Barros assistiram e ainda participaram nesta iniciativa cultural.

O espetáculo, realizado do âmbito da comemoração do 50.º aniversário do 25 de Abril, é inspirado no livro com o mesmo nome, da autoria de José Jorge Letria e é dinamizado pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda através do seu Plano de Responsabilidade Social.

Sobre o palco a narrativa contou “a história de Fernando José Salgueiro Maia, conhecido por “capitão sem medo”, que comandou a coluna militar que saiu de Santarém e marchou sobre Lisboa, ocupando o Terreiro do Paço, no 25 de Abril de 1974 e que, mais tarde, comandou o cerco ao Quartel do Carmo, que terminou com a rendição do Presidente do Conselho, Marcello Caetano, e pôs fim à ditadura em Portugal”.