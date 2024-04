Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz renova curso de formação

O curso não conferente de grau de “Empreendedorismo em Desportos Aquáticos e Viagens” será administrado pela segunda vez no Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz (CUCFF), na Quinta das Olaias, encontrando-se com as inscrições abertas até dia 15 de Junho.

O curso será coordenado por Olmo Van Beurden e visa oferecer aos participantes uma visão mais ampla e prática do mundo do empreendedorismo, com foco nos desportos aquáticos e turismo.

A formação breve será ministrada entre 15 e 26 de julho de 2024, sendo recomendado que os candidatos possuam, no mínimo, o nível de inglês B1.