João de Barros participou na Fase Distrital de Mega Sprinter

A comitiva da Escola Dr. João de Barros, que contou com a participação de 20 alunos e três professores, participou no dia 30 de Março na fase Distrital de Mega Sprinter, que se realizou no Estádio Municipal de Tábua, onde também foi inaugurada, neste dia, a respectiva pista de Atletismo.

Estiveram envolvidos nesta prova as Escolas do Distrito de Coimbra. Alguns dos atletas participantes da Escola João de Barros estiveram muito próximos do pódio, mas apenas o aluno Miguel Gomes, do 7.º A, conquistou a medalha de 3.º lugar, no Mega Lançamento.