CPCJ da Figueira comemora o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

No dia 1 de Abril de 2022 a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) da Figueira da Foz deu inicio às comemorações do Mês de Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, sendo este o mês em que se realiza, a nível internacional, a campanha do “Laço Azul”, que funciona como um alerta para lutar pela protecção das crianças.

Como forma de chamar a atenção da comunidade para este tema, a C.P.C.J. da Figueira da Foz colocou um gigante laço azul na varanda das suas instalações, na Rua do Mato, ali permanecendo durante todo o mês de Abril.