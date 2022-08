Jô Soares actuou na Figueira há cerca de 30 anos

O humorista e escritor brasileiro Jô Soares, que Portugal descobriu no programa “Viva o Gordo”, em 1981, morreu ontem, em São Paulo, Brasil, aos 84 anos. O artista esteve na Figueira da Foz no início da década de 1990, actuando no Casino e conversando com O Figueirense, conforme notícia de então.

José Eugénio Soares, conhecido por Jô Soares, nasceu a 17 de Janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Estreou-se no cinema e na televisão no final dos anos de 1950, como argumentista e actor, nomeadamente no Grande Teatro da TV-Tupi, atingindo sucesso maior cerca de dez anos depois quando chegou à TV Globo com o programa “Faça Humor Não Faça Guerra”, que escrevia e protagonizava.