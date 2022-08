O presidente da Câmara da Figueira, Santana Lopes, reuniu-se ontem com responsáveis pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para debater a instalação de um centro de formação no Sítio das Artes.

O autarca adiantou ao diário As Beiras que pretende “resolver, no curto prazo, este dossiê, que transita do anterior mandato autárquico”.