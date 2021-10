“Island Sky” atraca na Figueira com cerca de uma centena de passageiros a bordo

O navio de cruzeiro «Island Sky» da operadora britânica Noble Caledonia, atracou no Cais do Porto da Figueira da Foz ao início da manhã desta quinta-feira, com cerca de uma centena de passageiros a bordo, na sua maioria britânicos, naquela que é a segunda de três escalas que irá realizar em território português, tendo como destino o Chipre.

O novo vereador Manuel Domingues, que recebeu o capitão da embarcação, o norueguês Jorgen Cardestig – a quem entregou uma cresta com o brasão do município, fez-se acompanhar da presidente da administração do Porto da Figueira, Fátima Lopes Alves; do coordenador portuário, Joaquim Sotto Maior, da chefe da delegação Aduaneira local, Manuela Viegas e do agente de navegação, Dimas Amado, da empresa de navegação Navex .

O edil, não só manifestou a satisfação do município da Figueira da Foz em receber na cidade e no concelho a sua tripulação e os cerca de 100 passageiros do «Island Sky», como “o desejo de que regressem para visitar um território com história e património natural e edificado singulares”.