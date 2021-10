Ephemera apresentou livro no Casino

A Associação Cultura Ephemera editou o livro “A Correspondência de Maurício Pinto – 1910-

1957”, da autoria da Professora e Investigadora Mafalda Viana, que estudou o espólio documental do ilustre figueirense, doado pelo seu neto, Pedro Mendes de Abreu, ao Arquivo de José Pacheco Pereira.

A apresentação desta obra teve lugar no Casino Figueira no dia 22, promovida pelas três

Instituições das quais Maurício Pinto foi notável dirigente – Rotary Clube, Misericórdia e Ginásio – estando este Clube representado pela Vice-Presidente da Direcção, Alice Mano Carbonnier.

Maurício Pinto destacou-se no Ginásio pela sua acção cultural, nomeadamente no Teatro como intérprete e autor, e pertenceu aos Órgãos Sociais do Clube, quase ininterruptamente, entre 1907 e 1957.