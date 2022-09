Instalações do Ginásio com obras em curso

O Ginásio Clube Figueirense tem em curso alguns investimentos destinados a melhorar as condições de utilização das suas instalações, conciliando os custos com o objectivo de “reduzir a factura energética”.

No Pavilhão Galamba Marques, a iluminação do recinto principal foi substituída para tecnologia LED e estão a ser instalados painéis solares na cobertura deste, plano que está também em curso na Piscina do Ginásio. Nota do Clube refere que as iniciativas foram em prol de “reduzir substancialmente o custo da energia eléctrica”.

Adicionalmente, a Piscina aguarda a instalação de exaustores, “com a finalidade de diminuir a humidade no ar”.