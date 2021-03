Início da liga portuguesa de surf marcado para dia 9 de Abril

A temporada 2021 da liga portuguesa de surf arranca em 9 de Abril, com o Allianz Ericeira Pro, na praia de Ribeira d’Ilhas, anunciou hoje a Associação Nacional de Surfistas (ANS). Esta prova será a primeira de cinco do calendário de 2021, não tendo sido especificadas as datas das restantes provas.

Após a prova inaugural, a liga portuguesa de surf, competição que define os títulos de campeões nacionais, deverá, segundo a ANS, seguir para a Figueira da Foz, estando depois previstas provas no Porto, em Sintra e em Cascais.