Iniciativa cultural “Maio é Museu” começa hoje

O Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) marca hoje o seu 127º aniversário com o início da 9.ª edição do ciclo de programação cultural «Maio é Museu!», uma iniciativa que é uma referência na programação deste espaço.

A programação do «Maio é Museu!» decorrerá, como é habitual, no MMSR, nos Núcleos Museológicos do Mar e do Sal e, este ano, pela primeira vez, dado que foi inaugurado em Setembro de 2020, no Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos, onde todos os sábados de manhã, pelas 11h00, se vão realizar actividades presenciais para crianças e famílias.

A iniciativa tem programação planeada com diversas actividades presenciais e online até ao dia 29 de Maio, dia em que se assinala o 18º aniversário do Núcleo Museológico do Mar. Adicionalmente, as entradas no MMSR e no Núcleo Museológico do Sal serão gratuitas durante o mês.