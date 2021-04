Incêndio está extinto

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Nuno Pinto, o fogo está extinto. O incêndio ocorreu na entrada da cidade, entre as ruas de Coimbra e Arnaldo Sobral, onde existem diversos armazéns, mas também edifícios residenciais.

Um stand de motociclos terá sido atingido, mas os bombeiros e os populares retiraram os veículos do interior do edifício. Contudo, o primeiro andar do prédio, que estaria a ser utilizado para armazenar peças dos motociclos terá sido atingido pelas chamas.

Várias corporações de bombeiros estiveram no local, nomeadamente, os Sapadores da Figueira da Foz, os bombeiros voluntários locais, de Cantanhede e de Soure, entre outras, assim como a PSP e os serviços municipais de Protecção Civil. Centenas de pessoas acorreram ao local para assistir ao combate às chamas.

Cerca da 1 hora ainda havia cerca de 90 operacionais no terreno, apoiados por 32 viaturas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

O alerta foi dado às 23h09.