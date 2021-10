Ilustrações de Marta Monteiro no CAE até Dezembro

A ilustração da artista plástica Marta Monteiro estará em exposição no Centro de Artes e Espectáculos até dia 12 de Dezembro, em mais uma parceria com a Bruaá Editora.

Licenciada em Artes Plásticas-Escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, Marta Monteiro tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos diversas actividades nas áreas do cinema de animação, da ilustração e do ensino.

O seu trabalho pode ser visto regularmente em revistas, jornais e editoras tais como Visão, New York Times, Washington Post, Máquina de Voar, Pato Lógico, Nobrow e Bruaá. Em 2014 recebeu a medalha de ouro da Society of Ilustrators pela série “Little People” e viu já o seu trabalho seleccionado para a Feira do Livro Infantil de Bolonha.