Hospital da Figueira: consultas e cirurgias já regularizadas

A pandemia covid-19 causou constrangimentos no Hospital da Figueira levando ao cancelamento de consultas e cirurgias não prioritárias, principalmente nas fases de maior actividade da doença.

“No entanto, fruto da disponibilidade e dedicação dos seus profissionais, foi possível, com trabalho normal e recurso a trabalho adicional, chegar ao fim do ano de 2021 com listas de espera para consultas e cirurgias dentro da normalidade”, refere o Hospital. Em relação ao ano de 2020, houve um aumento de 21 por cento nas cirurgias e 10 por cento no total de consultas.

Comparando com o histórico da instituição, “o ano de 2021 foi mesmo o melhor de sempre, tendo sido efectuadas 100.288 consultas e realizadas 9.143 cirurgias.

“No presente ano, pretendemos continuar a melhorar a resposta clínica aos doentes, assim como concretizar os projectos de ampliação e modernização das infraestruturas e áreas tecnológicas da saúde, designadamente a renovação dos equipamentos médicos e dos sistemas de informação, que possibilitem a criação de valor em saúde para o cidadão”, salienta o presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar, Manuel Teixeira Veríssimo.