Figueira da Foz reafirma empenho da Universidade de Coimbra em instalar-se na cidade

O presidente do município da Figueira da Foz disse que a Universidade de Coimbra (UC) pretende ter um “posicionamento forte” na cidade e participar no futuro Centro de Observação das Alterações Climáticas.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Santana Lopes disse que o reitor da UC reafirmou, por mensagem, “todo o empenho em ter uma presença forte na Figueira da Foz”.

“O nosso objectivo é trazer ainda este ano o ensino superior para a Figueira da Foz e espero que todos tenham a noção do quão importante é para a Figueira da Foz”, sublinhou o autarca, eleito pelo movimento independente Figueira a Primeira.

Salientando o empenho do reitor e da UC, Amílcar Falcão, o presidente da Câmara frisou que a vinda do ensino superior “é uma grande conquista, muito importante a vários títulos” para o concelho.

“Não só pela elevação do estatuto e afirmação da Figueira da Foz como uma metrópole que dá à ciência e à investigação um lugar primordial”, sustentou.

Na tomada de posse, em Outubro de 2021, Santana Lopes assumiu o regresso do ensino superior no ano lectivo 2022/23 como uma das suas prioridades, embora ainda não estivessem definidos os cursos e a sua graduação, nem o local onde vai ser instalada.

“Eventualmente pós-graduação, formação ou licenciatura, que será o reitor a decidir, mas será nestas áreas mais ligadas ao mar, podendo incluir outras, nomeadamente a floresta”, adiantou o autarca, naquela cerimónia.

Já no início deste ano, o presidente da Câmara da Figueira da Foz disse que caducou o prazo do acordo de cedência do edifício do Sítio das Artes ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que tinha sido alvo de um contracto de comodato, em 24 de Fevereiro de 2020, por um período de 50 anos, para a instalação de um polo de formação.

A responsabilidade do acordo não ter sido cumprido “não é nossa e não é do município da Figueira da Foz”, sublinhou Santana Lopes, que vê naquele espaço a solução ideal para instalar um polo de ensino superior, no âmbito da parceria com a UC.