Hospital conclui trabalhos de remoção de amianto

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) concluiu trabalhos de remoção das coberturas de amianto nos espaços de apoio ao edifício central do hospital, numa intervenção apoiada pelo Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, que contou com um total de 464.344 euros.

Segundo nota de imprensa do hospital, “o amianto era normalmente usado, nos anos 70 do século passado, em coberturas de telhados, pavimentos e portas corta-fogo, devido à sua resistência e durabilidade”, sendo que as chapas de fibrocimento foram substituídas por painéis, para a melhoria das condições de segurança e salubridade dos imóveis.