Hospital assinala Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho

Anteontem, celebrou-se o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho. Em Portugal foi instituído como Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho uma comemoração que tem como objectivo a prevenção de acidentes e doenças profissionais.

“O objectivo deste dia é chamar a atenção das instituições e dos trabalhadores para a importância de tomar medidas preventivas que garantam a segurança no trabalho. Prevenir acidentes de trabalho é uma responsabilidade de todos, assim como a prevenção é um direito transversal a todos os trabalhadores”, diz em nota o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Neste âmbito, o Hospital realizou duas sessões de ginástica laboral, nas duas portarias principais – dirigida a todos os colaboradores e utentes. “As sessões tiveram uma duração média de 15 minutos e ajudaram a quebrar a rotina e a alertar para as medidas preventivas no local de trabalho. Sem grande esforço físico, os exercícios realizados ajudam na melhoria postural, na prevenção das LMERT (Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho) e no combate ao stress”.