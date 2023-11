Homem detido por ameaças e posse de arma ilegal

A PSP deteve hoje um homem de 35 anos, na Figueira da Foz, por alegados crimes de ameaças e posse de arma ilegal.

Em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP informou que o homem foi detido durante a madrugada.

“O indivíduo de 35 anos foi detido na sua residência, situada na rua do Bairro dos Pescadores, na Figueira da Foz, às 00h42, pelo crime de injúrias e ameaças”, adiantou.

A polícia compareceu no local “na sequência de uma denúncia de agressões com uma faca e, ao aproximar-se da residência indicada, observou o suspeito na varanda, aos gritos”.

“Apercebendo-se da presença da PSP, proferiu injúrias contra os elementos policiais. Perante a sua postura agressiva e por razões de segurança, foi algemado”, segundo a nota.

Os agentes contactaram “a lesada, uma mulher de 28 anos, irmã do suspeito, que relatou ter sido ameaçada e agredida com empurrões, em casa da mãe, durante uma discussão”.

“Ao ser auxiliada pelo namorado, o agora detido foi à cozinha e regressou com uma faca, para a agredir. De acordo com a vítima, as agressões só não se concretizaram devido a nova intervenção do namorado. A referida faca, com 23 centímetros de comprimento, 11 dos quais de lâmina, foi apreendida”, descreveu a polícia, indicando que “o suspeito manteve sempre uma postura bastante hostil e nada cooperante, proferindo injúrias contra os polícias e ameaças contra a irmã”.