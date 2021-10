Homem com cinco mandados de detenção foi detido pela GNR na Figueira da Foz

Um homem de 61 anos, que possuía cinco mandados de detenção por vários crimes e que estava foragido à justiça há cerca de seis anos, foi detido na quarta-feira na Figueira da Foz, anunciou hoje a GNR de Coimbra.

De acordo com uma nota do Comando Territorial de Coimbra da GNR, o suspeito foi detectado durante uma acção de fiscalização de trânsito na Figueira da Foz e acabou detido por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Montemor-o-Velho, numa operação policial subsequente.

Em declarações à agência Lusa, o capitão Tiago Dinis, comandante do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho da GNR, adiantou que o homem é suspeito de crimes de tráfico de pessoas, abuso de confiança e burla, podendo ainda existir outros ilícitos, já que o caso “está ainda em investigação”.

“Nem todos os crimes foram cometidos aqui na nossa zona, apenas tivemos acesso aos cinco mandados de detenção, que estavam pendentes, alguns já há mais de cinco anos”, afirmou.

O capitão Tiago Dinis acrescentou que o detido não teria residência fixa, enfatizando que foi detido “quando ia a circular” numa viatura, à entrada da Figueira da Foz.

Acrescentou que quando abordado pelos militares da GNR – numa operação que contou com o reforço de elementos do Destacamento de Trânsito de Coimbra e da PSP da Figueira da Foz – o homem não tentou fugir e “foi sempre cooperante”.

Segundo a nota da GNR, o detido vai hoje ser presente ao Tribunal Judicial de Coimbra para determinação de medidas de coação.