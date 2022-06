“Grande Caminhada” – comemorações do 127.º aniversário do Ginásio

No próximo dia 18 de Junho é marcado o Dia do Ginásio, que irá promover uma “Grande Caminahda” de cerca de seis quilómetros pelas ruas da cidade com uma sessão comemorativa do 127º Aniversário da instituição, acompanhado por um almoço de convívio.

Aberta ao público, depois do interregno devido à pandemia, a caminhada terá participação gratuita, com oferta de uma t-shirt aos seus participantes. O percurso será entre o Pavilhão Galamba Marques e o Palácio Sotto Mayor, cujos jardins vão servir de espaço para as celebrações.