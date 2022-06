O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz recebe, de 29 de Junho a 31 de Agosto, no Auditório João César Monteiro, um ciclo de homenagem a realizadores figueirenses, no âmbito das comemorações dos 250 Anos de Elevação da Figueira da Foz a Vila.

De acordo com a informação disponibilizada, estas sessões, de entrada gratuita, realizam-se às quartas-feiras, pelas 21h30, e contarão com a presença dos realizadores/produtores dos filmes, para uma conversa com o público.