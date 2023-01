GNR recupera alfaias agrícolas furtadas

O Comando Territorial da GNR de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Montemor-o-Velho, identificou um homem de 53 anos por furto de “duas alfaias agrícolas, num estabelecimento no concelho da Figueira da Foz”, na sexta-feira, no concelho de Montemor-o-Velho.

De acordo com um comunicado da GNR enviado hoje à agência Lusa, na sequência de um furto em anexo a uma habitação, ocorrido no passado mês de Novembro de 2022, os militares da Guarda efectuaram diligências de investigação.

Segundo a GNR, no decorrer da acção policial foi apreendido uma charrua e uma frese.