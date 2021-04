Ginásio entregou diplomas a sócios honorários

A Direcção do Ginásio Clube Figueirense e a Comissão Executiva das Comemorações dos 125 anos entregaram na passada semana, de forma presencial, diplomas a sócios honorários da instituição, deslocando-se para o efeito às suas sedes.

Esta cerimónia, marcada para tomar forma no espectáculo de Gala previsto para o final de 2020, foi então executada de forma diferente do estava previamente planeado, com a entrega de Diplomas de Sócios Honorários à APPCDM da Figueira da Foz, Celbi,SA e Lourenço Silva (Dapaval), sendo que os dirigentes Joaquim de Sousa, Ana Lúcia Rolo, Alice Mano Carbonnier, José Tomé e Carlos Lavoura visitaram directamente os locais para a atribuição dos mesmos.