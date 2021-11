O Campeonato Nacional de Kickboxing disputou-se no fim de semana no Complexo Municipal dos Desportos de Almada, com 600 atletas em prova, entre os quais seis representantes do Ginásio.

Luka Vilarinho e Artur Bertão sagraram-se campeões nacionais nas respectivas categorias, João Lé e Guilherme Ramalho conquistaram medalhas de prata, sendo que Guilherme, após vencer a meia final ficou impedido por lesão de disputar a final, e André Carvalho foi eliminado nos ¼ de final.