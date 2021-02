Furto em Buarcos

Ontem a PSP recebeu uma denúncia do furto de documentos pessoais e bancários, para além de uma considerável quantia em dinheiro de dentro, do interior de uma viatura.

O crime ocorreu na zona de Buarcos, no período compreendido entre as 17 e 19 horas do dia anterior.

“A polícia está a efectuar diligências no sentido de apurar a autoria do furto”, e acrescenta, em comunicado, que “a carteira se encontrava em cima de um banco do carro e, visível do exterior, assim como o carro se encontrava fechado, mas sem as portas trancadas”.