O mês de Janeiro foi seco e o 4.º mais frio dos últimos 20 anos, com temperaturas inferiores ao normal, que poderá ter tido impacto na população, em particular na saúde, segundo o IPMA.

Dados do último Boletim Climático de Portugal Continental disponível hoje no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que Janeiro foi o 4.º ano mais frio dos últimos 20 anos com uma temperatura média do ar de 8,02 graus Celsius, – 0,79 graus em relação à normal 1971-2000 (valor mais baixo em 2006 com 7,65 graus).

O valor médio de temperatura máxima, 12,31 graus, foi o 4.º mais baixo desde 2000 com um desvio de -0,78 graus em relação à normal (valor mais baixo em 2009 com 11,40 graus). Na temperatura mínima, o valor médio, 3,73 graus, também foi inferior à normal (- 0,81 graus).

O menor valor da temperatura mínima foi registado no dia 11 em Miranda do Douro, Bragança (-8,7 graus) e o maior valor em Alcoutim, em Faro, no dia 28 (22,4 graus).

No que diz respeito à precipitação em Janeiro, o valor médio da quantidade, 90,8 milímetros, corresponde a 77 % do valor normal 1971-2000. Até dia 20 não se verificou a ocorrência de precipitação em quase todo o território.

O Boletim indica ainda que no final de Janeiro verificou-se o aparecimento da classe de seca fraca em alguns locais do Baixo Alentejo e Algarve, devido aos baixos valores de precipitação que ocorreram nessas regiões durante o mês.

No final de Janeiro, 61,9% de Portugal continental estava em situação de seca normal, 25,6% em chuva fraca e 12% em seca fraca.

Segundo o relatório anterior, no final de Dezembro 50,4% do território estava em situação de chuva fraca, 49,1% normal e 0,5% em chuva moderada.

O instituto classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre “chuva extrema” e “seca extrema”.