Foi hoje a enterrar Fernando Alves do Vale

Foi hoje a enterrar, aos 94 anos, o empresário figueirense Fernando Alves do Vale.

Destacado empreendedor, Fernando Alves do Vale foi o fundador da rede de supermercados Ovo, pioneiro no cash and carry em Portugal.

Várias reacções surgiram à sua morte, especialmente do tecido empresarial da região centro e do movimento lionístico de que Alves do Vale era o sócio mais antigo.

No seu percurso profissional foi administrador da Sociedade Figueira Praia antes de fundar a empresa Valprédios.

Ginasista, Fernando Vale pertenceu a várias associações, como a dos Bombeiros Voluntários locais.

Fernando Alves do Vale foi ainda, na década de 1980, administrador do jornal O Figueirense.