Filarmónica Figueirense faz hoje 180 anos

Fundada a 5 de Julho de 1842, a Sociedade Filarmónica Figueirense, com actividade ininterrupta ao longo de todos estes anos, está ligada a importantes inaugurações da cidade, como por exemplo ao ramal do caminho-de-ferro, Coliseu Figueirense, Casino da Figueira, Mercado Municipal, Grande Hotel da Figueira, pontes sobre o Mondego, estátua do Centenário, entre outros.

João José da Costa é um dos principais fundadores desta agremiação que acentua desde então o associativismo aquando do seu crescimento em Portugal. No século XIX esteve ligada às lutas progressistas locais.

A Sociedade Filarmónica Figueirense cumpre este mês um programa comemorativo da efeméride.