Figueira Play é o novo canal online de informação do concelho

A Figueira da Foz lançou esta semana o canal online “Figueira Play”, um espaço de informação que será emitido três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira), pelas 21h30, na página de Facebook do Município e uma, ao sábado, no canal de Youtube.

O programa pretende promover o concelho nas mais diversas áreas como a cultura, o património edificado, a gastronomia, o associativismo, o desporto e os/as atletas figueirenses, o tecido empresarial, a restauração, o “Comércio com História” e os locais de interesse.

As emissões ficarão disponíveis nas redes sociais e site do Município, assim como no seu canal de Youtube.