Figueira integra programa piloto de testes de rastreio a lares

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Monteiro, deu nota na reunião de Câmara da passada segunda-feira que “a Figueira participa no programa piloto de testes de rastreio à Covid-19, que será aplicado em lares e estruturas similares do concelho, no âmbito de iniciativa da Comunidade Inter-municipal da Região Centro (CIM RC)”.

O programa poderá, entretanto, ser alargado a agentes da Protecção Civil e trabalhadores autárquicos essenciais.

O rastreio está a ser articulado com a Segurança Social, a Administração Regional de Saúde do Centro e a Universidade de Coimbra e contempla a análise combinada de duas técnicas diferentes, cujos resultados serão inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

A sua implementação ao nível concelhio será acompanhada pela autoridade local de saúde.