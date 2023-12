Figueira da Foz vai acolher três centros especializados tecnológicos

O município da Figueira da Foz vai acolher até ao final de 2026 três centros especializados tecnológicos (CET), dois da responsabilidade de estabelecimentos de ensino e outro do Instituto Tecnológico e Profissional (INTEP).

As três candidaturas foram aprovadas com um total de 3,6 milhões de euros, anunciou hoje a autarquia figueirense, em comunicado enviado à agência Lusa.

“As três candidaturas contaram com o apoio do município da Figueira da Foz, que estabeleceu um protocolo de cooperação com cada um dos estabelecimentos de ensino”, refere a nota.

Dos três centros aprovados, dois são de informática e um industrial.

Os de informática vão funcionar na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho e no INTEP, e o industrial na Escola Dr. Bernardino Machado.

“Vamos poder formar jovens com mais competências e trazer à indústria recursos humanos mais preparados e facilitar a sua integração e fixação no concelho, referiu Rita Venâncio, directora do INTEP, citada no comunicado.

O director do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Pedro Mota Curto, salientou que a aprovação da candidatura vai “dar a hipótese de modernizar e substituir máquinas”.

Já Carlos Santos, director da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, considerou que o centro será uma “mais-valia para a escola e para o concelho”.

Segundo o comunicado, os três CET vão permitir o ensino de STEAM – inteligência artificial, o equipamento de robots e o desenvolvimento de competências nas indústrias tecnológicas e equipamentos de última geração.