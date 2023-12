Evacuação em alto mar

A embarcação salva-vidas da Figueira da Foz, Patrão Moisés Macatrão, foi empenhada, ao princípio da tarde de hoje, numa missão com o objectivo de transportar uma passageira de nacionalidade inglesa, de 67 anos de idade, do navio de passageiros “Ventura” de bandeira das Bermudas, por suspeita de princípio de acidente vascular cerebral.

O alerta foi dado pelo centro coordenador de busca e salvamento marítimo de Lisboa, pelas 11h40, estando o navio, nessa altura, a cerca de 45 milhas náuticas a oeste do Porto da Figueira da Foz.

Segundo o comandante do Porto da Figueira, Pedro Miguel Costa, “cerca das 14h10, após estarem garantidas as condições de segurança no mar para o desembarque da referida passageira, os dois tripulantes de embarcações salva-vidas procederam à sua evacuação do navio e transporte na embarcação salva-vidas para a Marina do Porto, onde já estava a Polícia Marítima e uma ambulância preparada para prestar a necessária assistência à passageira, que se encontrava estabilizada, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz”.