Figueira da Foz vacina 430 docentes e não docentes no fim de semana

Cerca de 430 pessoas, entre pessoal docente e não docente, começam no fim de semana a ser vacinados na Figueira da Foz contra a Covid-19, disse fonte da Câmara Municipal.

De acordo com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a vacinação do pessoal docente e não docente começa no fim de semana, continuando depois durante o mês de Abril.

Ontem também reabriram as creches e as actividades de tempos livres (ATL) destinadas às crianças até ao primeiro ciclo, enquanto as escolas do segundo e terceiro ciclos voltam a abrir as portas a 5 de Abril, ficando para 19 de Abril o regresso às aulas presenciais dos alunos do ensino secundário e do ensino superior.

No caso da Figueira da Foz, de acordo com a informação do agrupamento de centros de Saúde do Baixo Mondego (ACES), vão ser vacinadas 430 pessoas, no centro de formação da GNR da Figueira da Foz.

“Nos dias 20 e 21 (março) vai ser realizada a vacinação de todos os agentes educativos dos estabelecimentos escolares do concelho do pré-escolar e do primeiro ciclo do público e do privado” – disse a vereadora Diana Rodrigues à agência Lusa.

Esta semana vai ocorrer uma reunião com as escolas públicas e privadas com o objectivo de “passar a informação do agrupamento de centros de Saúde do Baixo Mondego (ACES) para que a vacinação seja realizada este fim de semana”, acrescentou.

“Se tudo correr com normalidade, será possível vacinar todos no fim de semana, sem qualquer problema”, concluiu a autarca.