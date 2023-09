Figueira da Foz recebe primeira edição dos Jogos Universitários de Portugal

Começam já amanhã os Jogos Universitários de Portugal, organizados pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e com lugar na Figueira da Foz, cidade escolhida para receber a primeira edição deste evento, que pretende promover a “igualdade de género no desporto e a integração dos estudantes”.

O evento conta com sete clubes da FADU, de diferentes associações estudantis de Coimbra, Porto e Lisboa, acabando por trazer mais de cem participantes para competirem nas modalidades de voleibol, futsal e basquetebol, que irão decorrer no Polidesportivo da Praia do Relógio, no Pavilhão Desportivo da EB2/3 Dr. João de Barros e no Campo das Traseiras, respectivamente.

Adicionalmente, irão decorrer diversas actividades, em paralelo aos Jogos, com uma componente cultural, lúdica e recreativa, com destaque para a componente musical, mind games entre outras actividades.