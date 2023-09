A Associação de Arte Galego Portuguesa leva a exposição, que constou em Maio da Bienal Prémio Mário Silva, à Galeria Albuquerque e Lima em Coimbra, esta sexta-feira, pelas 18 horas.

Miguel Fazenda, artista plástico da Marinha Grande, foi o vencedor desta bienal com a obra “O Grito”, sendo-lhe atribuído para além do Diploma e do troféu o prémio monetário de 500 euros. Em Julho, esta exposição esteve patente ao público na Casa da Cultura de Setúbal e agora termina em Coimbra.