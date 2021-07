Figueira da Foz em situação de alerta, medidas mantêm-se

Sessenta dos 278 concelhos de Portugal continental (21,58%) estão em risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, ficando sujeitos a medidas mais restritivas, inclusive recolher obrigatório entre as 23h e as 5h, anunciou hoje o Governo.

O concelho da Figueira da Foz está de momento em situação de alerta, por registar, pela primeira vez, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, não sendo afectado pelas medidas de desconfinamento.

Na actual fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor em 10 de Junho e que se aplica agora a 218 dos 278 concelhos de Portugal continental, o teletrabalho é recomendado nas actividades que o permitam, o comércio pode funcionar com o horário do respectivo licenciamento, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até à meia-noite para admissão de clientes e 1h para encerramento (máximo de seis pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas), e os equipamentos culturais podem funcionar até à 1h (ficando excluído o acesso, para efeitos de entrada, a partir da meia-noite), com as salas de espectáculo limitadas a uma lotação de 50%.