Animação itinerante na Figueira até ao final do verão

A Figueira da Foz volta este ano a apostar na promoção de animação de rua itinerante, transversal e mais abrangente, adequando um formato que melhor se coaduna à situação pandémica, promovendo o turismo e a cultura de forma segura, sem ajuntamentos.

Até 12 de Setembro serão várias as iniciativas, de distintas temáticas – Estátuas Vivas Filarmónicas, Dixie Bands, Tunas Académicas, entre outras- e que contam com a colaboração e apoio das Associações, Colectividades e Filarmónicas locais.

As artes circenses abriram o programa de actividades no passado fim de semana, com actuações em vários locais. Este fim semana as Marginais das praias da Claridade e de Buarcos; o Bairro Novo; a rua dos Pescadores e o Jardim Fernando Traqueia, vão animar-se com magia, música, malabarismo, palhaços, mimos, e muitos outros artistas.

As animações, que estão a cargo da OF Produções, da Associação Encerrado para Obras e do Grupo Gaiteiro Popular de Quiaios, e que vão ainda partilhar o “palco” com os parceiros do “Marmorfose”, uma das acções centrais do projecto de Programação Cultural em Rede “O Mar que nos Une”, têm início ao final da tarde, cerca das 17H30, e prolongam-se até às 23H00.