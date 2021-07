Figueira da Foz e Viana do Castelo investem em projecto de inovação da economia do mar

As associações empresariais de Viana do Castelo e da Figueira da Foz vão investir 419 mil euros no projecto InovSea para potenciar a inovação nas pequenas e médias empresas ligadas à economia do mar, foi hoje anunciado.

O presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Manuel Cunha Júnior, disse à Lusa que o objectivo é criar sinergias entre as empresas das regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego, de forma a “aproveitar ao máximo todo o potencial da economia azul”.

“Neste aspecto, a transição digital assume importância fulcral”, referiu.

Segundo Cunha Júnior, as duas regiões possuem muito ‘know-how’ em termos de economia do mar e “só têm a ganhar” com a partilha desse conhecimento.

Promovido pela Associação Empresarial de Viana do Castelo e pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, o InovSea tem um investimento de 419 mil euros e um apoio financeiro de 356 mil euros, sendo cofinanciado pelo Compete 2020 e pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER).

Preconiza a cooperação e o incremento de competências em factores críticos de competitividade, como a Economia Circular, a Transformação Digital, a Literacia Financeira e a Internacionalização, que permitam potenciar a valorização destas actividades e a progressão nas cadeias e valor.

“O conhecimento e a inovação são as grandes apostas do projecto para que se potencie a exploração dos recursos regionais e se estimule a capacitação das PME das respectivas regiões, consolidando a sua oferta à escala global e fomentando postos de trabalho e o desenvolvimento da economia do mar”, refere uma nota alusiva ao projecto.

Assim, como objectivos concretos são enunciados o fortalecimento da posição marítima das regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego, através de um tecido empresarial mais dinâmico e competitivo, e o aumento do valor acrescentado e do volume de negócios das empresas da fileira do mar.

Aumentar a capacidade de inovação das regiões, graças a uma massa crítica de empresas inovadoras, e promover o desenvolvimento das actividades emergentes, inovadoras e qualificadas, ajudando as empresas a ganhar maturidade e escala, são outros objectivos.

O projecto propõe-se ainda preparar as empresas da economia do mar para alcançarem uma maior penetração em mercados internacionais e atrair um investimento para o sector.