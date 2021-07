O Largo da Feira Nova, em Maiorca, acolhe agora a escultura da autoria de António Varela Alves, “As Mãos”, acompanhada por uma evocação a um poema de Manuel Alegre.

No âmbito da edição do “Viva as Freguesias “, que decorreu no último fim-de-semana, a escultura foi implantada com uma cerimónia de inauguração que contou com momentos musicais a cargo de Sara Pereira, com flauta, que tocou os temas “Maiorca Hospitaleira “ e a “Canção da Figueira”, bem como dos Farristas da Gândara.