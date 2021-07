Figueira da Foz cria rede de apoio para a integração profissional de pessoas com deficiência

O Município da Figueira da Foz, juntamente com 11 parceiros, assinou esta semana, no Centro de Artes e Espectáculos, uma carta de compromisso para dar corpo a uma rede que pretende promover a inclusão das pessoas portadoras de deficiência e incapacidade.

A vereadora da Acção Social, Diana Rodrigues afirmou que “mais do que nunca, é importante dar corpo a três principais objectivos” que passam pela partilha de informação e recursos, pela promoção da qualificação e do emprego e ainda pela promoção de dinâmicas de inovação social.

O projecto nasceu da vontade de vários parceiros que actuam junto desta população e passa agora a abranger pessoas com deficiências duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais que, em interacção com várias barreiras podem esteja impedida a sua plena e efectiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros.

Para além do Município da Figueira da Foz, a rede conta com o IEFP, o Agrupamento de Escolas Figueira Mar, o Agrupamento de Escolas Figueira Norte, a Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, a Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, a Associação Portuguesa de Deficientes, a CERCIFOZ, a APPACDM da Figueira da Foz, a APPACDM de Montemor-o-Velho, a Segurança Social e a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz como parceiros.

Estas entidades comprometem-se agora na realização, dinamização e concretização das diversas actividades a desenvolver, catalisando recursos e meios que, no contexto da reabilitação profissional, promovam o apoio à qualificação e ao emprego das pessoas com deficiência e incapacidade.