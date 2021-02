Figueira da Foz com aviso amarelo devido à agitação marítima até amanhã

O distrito de Coimbra está com aviso amarelo até às 00h00 de sábado por causa da ondulação, com ondas de noroeste que poderão atingir os 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê ainda uma subida de temperatura para o concelho da Figueira da Foz, assim como baixa probabilidade de precipitação, contrariando as condições meteorológicas que persistiram durante esta semana.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.