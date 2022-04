Figueira comemora Dia Nacional dos Moinhos

O município da Figueira da Foz comemora o Dia Nacional dos Moinhos com a iniciativa “Moinhos Abertos”, no Complexo Molinológico Municipal, nos dias 9 e 10 de Abril, iniciativa que envolve a recriação da sementeira do milho à antiga.

A iniciativa, que esteve suspensa devido à pandemia da covid-19, inclui ainda a caminhada “Rota dos Moinhos”, que passará por vários moinhos e moagens da freguesia de Moinhos da Gândara.

No Complexo Molinológico Municipal, os participantes terão ainda a oportunidade de degustar pão com chouriço confeccionado na Casa do Forno.

O complexo vai estar aberto a visitas e serão dinamizadas actividades lúdico-pedagógicas para crianças dos 6 aos 12 anos.