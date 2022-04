Casa Salgueiro assinalou hoje 111 anos

A 1 de Abril de 1911, a Casa Salgueiro abriu as portas ao público como “Loja Nova, de Pinha & Salgueiro”, pelas mãos da sociedade formada por José Pinto da Pinha e José Antunes Salgueiro, como casa de tecidos, de lã, seda, algodão e miudezas.

Algum tempo após a sua fundação, José Antunes Salgueiro passa a ser o único proprietário do estabelecimento e, em 1965, data do seu falecimento, a sua mulher, Aurora Batista Pinheiro Salgueiro, firmou um acordo com os seus empregados – os irmãos José da Silva Cordeiro Júnior e Raúl da Silva Cordeiro, para que se tornassem nos únicos sócios e proprietários.

José da Silva Cordeiro Júnior começou a trabalhar nesta casa aos 11 anos de idade como marçano, e lá ficou durante 77 anos e o seu irmão durante 60 anos.

Apesar de agora a Casa Salgueiro só se dedicar maioritariamente à venda de atoalhados, antes a loja vendia os chamados tecidos de chita e também meias para os pescadores, isto por a antiga lota estar localizada em frente ao rio. É agora a filha de José Cordeiro Júnior, Otília Cordeiro, a proprietária da Casa Salgueiro e que ainda hoje tem em exposição na loja autênticas relíquias como a caixa registadora primitiva onde se pode ler “O freguês verá no mostrador a importância da compra”.

Esta loja centenária encontra-se localizada no piso térreo da Casa do Paço, edifício do século XVII.