Figueira com Carnaval em Agosto

Dando continuidade ao programa de animação de verão, as marginais das praias de Buarcos e da Claridade, o Bairro Novo e a rua dos Pescadores, vão receber, de 5 a 8 de Agosto, das 17h30 às 23h, no âmbito de uma parceria entre o Município da Figueira da Foz e a Associação de Carnaval da Figueira da Foz, as Escolas de Samba “A Rainha“, “Novo Império“ e “Unidos do Mato Grosso“, entre outras animações.

Nos dias 7 e 8 de Agosto, entre as 16 e as 19 horas, o percurso entre o Mercado Municipal Eng. Silva e o Jardim Fernando Traqueia, em Buarcos, será também animado por um Trio Eléctrico.

Ao longo destes dias, figueirenses e turistas irão ser também brindados com demonstrações de Capoeira, acompanhadas por performances de berimbaus, culminando, no dia 7 de Agosto, no Auditório Municipal, pelas 21h, com um concerto da Orquestra de Berimbaus e a Cerimónia de Graduação de Capoeira, numa parceria do Município com a Associação Desperta Capacidade. Trata-se de um evento gratuito, limitado à lotação da sala, sujeito a apresentação obrigatória de bilhete, que poderá ser levantado no Posto de Turismo, no Castelo Engº Silva.

Ainda no dia 7 de Agosto vão realizar-se no acesso à Praia do Forte, junto à estátua de Sry Chimnoy, vários workhops de Capoeira: 10h – Workshop Infantil; 11h – workshop Juvenil/Adulto. No dia 8 de Agosto pelas 10h, realizar-se-á um workshop para público de todas as idades, com lotação limitada, de acordo com as directrizes da DGS.