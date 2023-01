Figueira Champions Classic vai “dignificar o ciclismo e a Figueira da Foz”

Em conferência de imprensa hoje realizada no Casino Figueira, patrocinador principal da Figueira Champions Classic, foi revelado que a prova vai contar com a participação de 18 equipas, nacionais e internacionais, assinalando um marco histórico no que toca à prática do ciclismo em Portugal com a primeira clássica mundial em 120 anos.

Promotor do evento, Carlos Pereira, referiu que este evento vai “dignificar o ciclismo e a Figueira da Foz”, relembrando que já passou muito tempo desde que Portugal recebeu uma clássica de ciclismo. O promotor sublinhou adicionalmente que a prova está a ter bastante adesão, com “hotéis praticamente cheios” e “restauração contente” com a promessa de cerca de 2000 participantes ao longo dos vários dias de realização da prova.

Administrador do Casino Figueira, Fernando Matos, admitiu que o evento vai “ultrapassar as expectativas iniciais”, colocando desta forma “a Figueira da Foz no circuito internacional”. Fernando Matos adicionou que esta clássica vai servir como “montra” para mostrar o potencial do concelho às comunidades internacionais.

Ainda sobre o mesmo tópico, Carlos Figueiredo, representante do Turismo Centro de Portugal, comentou as várias vantagens de um evento deste tipo na Figueira da Foz, como a visibilidade mundial e a chegada de novos visitantes, colmatando que os ganhos económicos para a cidade vão ser notáveis “não só durante a duração do evento, mas nos dias envolventes” – na preparação do evento e na vinda dos atletas, que contribuirá para mais movimento e comércio no concelho.

“É uma prova para todos os figueirenses, passando por todas as freguesias”, relembra Manuel Domingues, vereador da Câmara Municipal. “A prova permite conhecer o concelho, até para os próprios figueirenses”, adicionou, partilhando a informação de que o evento vai voltar a ser realizado nos próximos dois anos, sendo que a clássica está contractualizada com o concelho da Figueira da Foz até 2025.

A prova vai também contar com cerca de 100 voluntários, que se irão espalhar pelo percurso, juntamente com a assistência da PSP e da GNR, totalizando cerca de 300 pessoas responsáveis pela segurança do evento.

Manuel Domingues revelou ainda que será criada uma aplicação de telemóvel, com leitura de QR code, que permitirá aos usuários entender por onde passará a prova, ao pormenor. Esta aplicação ficará disponível no site da Figueira Champions Classic.

O promotor estima que as duas provas, cujo orçamento supera os 400 mil euros, venham a contar com cerca de 2.000 participantes.

O evento terá a transmissão em directo no canal Eurosport, em Portugal e para todo o mundo, assegurada também pela CMTV.

Refira-se adicionalmente que O Figueirense é patrocinador oficial desta prova.